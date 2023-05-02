Хитров Константин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хитров
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7827. ХИТРОВ, КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 17 л., Гр. Галичск. у., Селецк. в., д. Скородумки,; Н. С. 1 р-на Даниловск. у., Кража, лиш. св. 6 м., с расч. пр. з. с 30 авг. 918., Исп. 25 Февр. 919
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