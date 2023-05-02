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Дедов Афанасий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дедов
Имя
Афанасий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
2492. ДЕДОВ АФАНАСИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 29 л., Кирсановск. у., Ипоковск. в. и с. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 24/ХІІ - 24.

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