Канадова Мария Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Канадова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15620. КАНАДОВА, МАРИЯ СТЕПАНОВНА, 32 л. Гр. Нижегородск. у., Сарлейск. в., с Сыровамихи; — Н. С. 2 уч. г. Астрахани. Продажа спирта, пр. р. 2 г. условно.
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