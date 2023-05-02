Тикий Карп Козьмов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тикий
- Имя
- Карп
- Отчество
- Козьмов
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139890. ТИКІЙ, КАРПЪ КОЗЬМОВЪ (Кузьминъ) (онъ же Кикій). Царан. с. Дахновича, Ганчештск. в., Кишинев. у., 28 л.; — Кишинев. У. С., 154, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 4 Авг. 909.
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