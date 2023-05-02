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Дуда Юзеф Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дуда
Имя
Юзеф
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
05 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46596. ДУДА, ЮЗЕфЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Маков. у., гм. Сельцъ, д. Дзбондзъ, 33 л.; — Гм. С. 8 окр. Маков. у. (въ 4 р.), 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 5 Апр. 905. | 96 74845 170¹ М. | 91 106806 1642 У. | 95 44401 169 М.

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