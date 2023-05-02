Френкель Мендель Ефроимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Френкель
- Имя
- Мендель
- Отчество
- Ефроимов
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140637. ФРЕНКЕЛЬ, МЕНДЕЛЬ ЕФРОИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Рошницъ, Трокск. у., 52 л.; — Москов. Ст. М. С. Стрѣлецк. уч., 2 п. 174, 3 и 7 п. 175 М., по сов. съ приг. М. С. Арбат. уч. г. Москвы отъ 20 Окт. 908 г. (169 М., тюр. 3½ м., М. С. Смолен. уч. отъ 29 Окт. 908 г. (177 М., тюр. 6 м.) и С. М. С. отъ 24 Окт. 908 г. (174 М., тюр. 4 м.), тюр. 6 м. Исп. 10 Дек. 908. | 902 8837 1673 У. | 98 100776 1672 У. | 95 60494 173 М. | 88 65952 170 М. | 87 100706 173 М.
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