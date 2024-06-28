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Голубцев Антон Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голубцев
Имя
Антон
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
46153. ГОЛУБЦЕВЪ, АНТОНЪ ИВАНОВЪ. К. Нижнедѣвицк. у., Семидесятск. в., с. Кочетовки, 46 л.; — У. Чл. О. С., по Нижнедѣвицк. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Мая 905.

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