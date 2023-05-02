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Гаревских Павел Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаревских
Имя
Павел
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1357. Гаревских Павел Адрианович, 32 л., Верхне-Камск. окр., Соликамск. р., с. Половодова. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 112, 1 ч. 113, 180 п. «б», 185, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 2/Х—26.

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