Амиров Идрис Низметдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Амиров
- Имя
- Идрис
- Отчество
- Низметдинов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142530. АМИРОВЪ, ИДРИСЪ НИЗМЕТдиновъ. Сс.-каторж. изъ к. Петров. у., Безводинск. в., д. Усть-Узы, 33 л.; — Саратов. О. С. 4 Сент. 909, 149 и 4 п. 1453 У. и У. о сс., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 112734, Каторж. раб. 20 л., съ содерж. въ отр. исп. 10 л. Исп. 31 Окт. 909. | 908 65387 283 и 313 У. | 99 88002 1630 У. | 92 45667 170¹ М.
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