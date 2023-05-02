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Евтушенко Петр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евтушенко
Имя
Петр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
13 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4303. ЕВТУШЕНКО ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 27 л., Полтавск. г., Пирятинск. у., Яготинск. в., с. Леснянки. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ Ст. 180 п. «з», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 марта 923.

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