Кладовков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКладовков Александр Иванович

Кладовков Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кладовков
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5980. КЛАД0ВКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 21 г., Рыбинск. у., Никольск. в. и с, Н. С. 3 отд. б. г. Петрограда, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г., Исп. 23 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.