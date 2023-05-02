Пермяков Дмитрий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пермяков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7555. ПЕРМЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л., Сарапульск. у. В Триб 12 Сибирск, стр. корп. Ст. ст 85 ч. 2, 109, 143, 167, лиш. св. 1½ г. Исп.15 окт. 923.
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