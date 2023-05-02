Адамов Нун-Магомед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдамов Нун-Магомед

Адамов Нун-Магомед

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамов
Имя
Нун-Магомед
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 2
Источник
Скан
Оригинальная запись
52. Адамов Нун-Магомед, 31 г. Дагестанск. АССР, Кайтаго-Табасаранского окр. и в. Н. С. Кайтаго-Табасаранок. окр. Ст. 142, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 12/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.