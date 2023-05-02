Абдул-Хаев Абдул-Варис Абдул-Хаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Хаев
- Имя
- Абдул-Варис
- Отчество
- Абдул-Хаев
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44641. АБДУЛЪ-ХАЕВЪ, АБДУЛЪ-ВАРИСЪ Абдулъ-Хаевъ. К. Казан. у., Ново-Ковалинск. в., д. Кугушевой, 24 л.; — Казан. Город. С. М. С., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 23 Мая 905.
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