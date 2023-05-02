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Абдул-Хаев Абдул-Варис Абдул-Хаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдул-Хаев
Имя
Абдул-Варис
Отчество
Абдул-Хаев
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44641. АБДУЛЪ-ХАЕВЪ, АБДУЛЪ-ВАРИСЪ Абдулъ-Хаевъ. К. Казан. у., Ново-Ковалинск. в., д. Кугушевой, 24 л.; — Казан. Город. С. М. С., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 23 Мая 905.

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