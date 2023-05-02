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Захаров Фрол Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Фрол
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
14 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4890. ЗАХАРОВ ФРОЛ ПРОКОФЬЕВИЧ, 20 л., Смоленск. у., Хохловск. в., д. Цуриковки. Смоленск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. Исп. 14 марта 923.

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