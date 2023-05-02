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Еремичев Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еремичев
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4443. ЕРЕМИЧЕВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Вяземск. у., Ямск. в., д. Дашковки. В. Т. Пограничн. част. Западн. фр. Ст. 206 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 10 дек. 923.

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