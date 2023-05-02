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Осокин Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осокин
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7288. ОСОКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 21 г. В.-Волоцк. у., Ясеновск. в , д. Горки. Н. С. 2 р. г. В.-Волочка. Ст. ст. 140, 180 и 205, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 июня 923.

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