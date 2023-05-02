Ольчик Войцех Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ольчик
- Имя
- Войцех
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85708. ОЛЬЧИКЪ, ВОЙЦѢХЪ ОСИПОВЪ, 27 л. К. Ленчицк. у., пос. и гм. Поддембице; — Петроковск. О. С., 3 Сент. 910, 152, 3 ч. 1655, 2 и 3 п. 1659 и 3 п. 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 151727, арест. отд. 1 г. Исп. 3 Мая 911, счит. ср. со 2 Сент. 910.
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