Рванов Максим Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рванов
- Имя
- Максим
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8174 РВАНОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Нерехтск. у., Манцевск. в., с. Клевцова. Н. С. Дежур. Камер. г. Ив.-Вознесенска. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. Исп. 7 авг. 923.
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