Ломский Болеслав Владиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ломский
- Имя
- Болеслав
- Отчество
- Владиславов
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 293
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88372. ЛОМСКІЙ, БОЛЕСЛАВЪ ВЛАДИславовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Вильны, 21 г.; — Вилен. О. С., 115, 134, 135, 148, 152, 1 и 2 ч. 1655, 9 и 1 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., арест. отд. 2½ г., съ зачет. 4 м., отб. по прит., напеч. въ 906 г. № 56731 и приг., напеч. въ 908 г. №№ 88373 и 88374. Исп. 1 Марта 908. счит. ср. съ 5 Нояб. 907. | 905 48336 169 М. | 904 89035 169 М.
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