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Волков Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1131. Волков Иван Александрович, 18 л., Тверск. г., Бежецк. у., Молоковск. в., д. Лепгихи. Н. С. 7 р. Бежецк. у. Ст. 143, лиш. сз. 4 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 23/ІХ—26.

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