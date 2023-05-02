Промах Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Промах
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34808. ПРОМАХЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ (онъ же Промаховъ). К. изъ сс.-п. Тюменск. у., в. и с. Велижана, 52 л.; — Елисаветград. О. С. (въ 13 р.), 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 10 м. Исп. 19 Марта 905. | 903 80991 313 У. | 91 127124 313 и 977 У. | 902 47723 1655 У. | 90 36178 318 У. | 98 96962 1653 У. | 87 88362 1485 У. | 97 38034 313 У. | 85 57719 1647 У. | 95 66016 313 У. | 84 24633 170 М. | 93 66200 313 У. | 83 48681 170 М.
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