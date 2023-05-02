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Каминский Петр Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каминский
Имя
Петр
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
09 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4057. КАМИНСКИЙ ПЕТР ФЕДОСЕЕВИЧ, 28 л. г. Можайска. В. Т. Московск. окр. Ст. 180а, лиш. св. 2½ г. и пор пр. 5 л. П. в. з. с. 9/Ѵ—24.

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