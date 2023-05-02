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Котлов Петр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котлов
Имя
Петр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
21 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6800. КОТЛОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 22 л., Саратовск. у., Александровск. в., д. Багаевки, В. Т. при 32 стр. див. Приволжск. окр., Ст. 114, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г., Исп. 21 марта 923.

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