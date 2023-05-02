Котлов Петр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котлов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6800. КОТЛОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 22 л., Саратовск. у., Александровск. в., д. Багаевки, В. Т. при 32 стр. див. Приволжск. окр., Ст. 114, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г., Исп. 21 марта 923.
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