Микельсон Иоганн Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Микельсон
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33658. МИКЕЛЬСОНЪ, ІОГАННЪ ЯКОБОВЪ. К. Юрьевск. у., Ратсгофск. в., 30 л.; — Рижск. О. С. (въ 10 р.), 114, 134, 135, 9, 1633, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Марта 905. | 902 15264 1655 У. | 91 82263 169 М. | 98 94411 1655 У. | 91 25144 169 М. | 95 65110 1647 У. | 90 100996 169 М. | 94 53505 1655 У. | 89 43758 169 М. | 92 83005 169 М.
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