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Фролов Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12772. ФРОЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Тульск. г., б. Епифанск. у., Люторск. в., д. Мухотовки. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 1 Ч. 86, 95, лиш. св. 10 л. и пор пр. 5 Л. П. В. 3. С. 8/Х—24.

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