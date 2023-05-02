Скворцов Павел Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скворцов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45176. СКВОРЦОВЪ, ПАВЕЛЪ НИКИФОровъ. К. Калужск. у., п. и с. Сергіевскаго, 26 л., рд. въ г. Астрахани; — Астрахан. О. С., 134, 135 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 19 Апр. 907. | 900 106984 1655 У. | 95 59719 170¹ М.
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