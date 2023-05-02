Павлович Владислав Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлович
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97437. ПАВЛОВИЧЪ, ВЛАДИСЛАВЪ МИхайловъ, 28 л. Лиш. ос. пр. изъ м. Ошмян. у., Куцевичск. в., д. Мирклишекъ; — Виленск. О. С., 16 Марта 911, 1641 и 1654 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 30 Іюня 911. | 905 6578 1654¹ У. | 902 6377 169 М. | 903 58835 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 76432.
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