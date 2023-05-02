Кузнецов Алексей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35511. КУЗНЕЦОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Киштовск. в., д. Ургуль, 52 л., рд. Черкасск. окр., въ ст. Маничской; — Новочеркасск. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. въ Нояб. 907. | 903 14130 1659 У. | 96 90459 1659¹ У. | 92 113267 1655 У. | 86 48437 1647 У. | 82 56114 1654¹ У.
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