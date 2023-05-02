Шабловнев Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабловнев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141376. ШАБЛОВНЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ (онъ же Шаблавновъ). К. Быхов. у., Ново-Быховск. в., д. Вѣтей, 24 л.; — Могилев. О. С. 28 Апр. 909, 149 и 931¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 66344, арест. отд. 1½ г. Исп. 17 Окт., счит. ср. съ 28 Апр. 909. | 906 93786 170 М. | 904 10391 1484 У.
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