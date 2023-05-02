Румянцев Георгий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Румянцев
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39714. румянцевъ, Георгій яковлевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Старыхъ-Жагаровъ, Шавельск. у, 30 л. рд. въ г. Ревелѣ; — Рижск. О. С, 114, 134, 135, 1641, 9 и 1654 У, арест. отд. 2½ г. Исп. 14 Дек. 907. | 903 66020 1641 У. | 902 16816 169 М.
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