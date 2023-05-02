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Князев Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Князев
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6055. КНЯЗЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Барнаульск. у., Косихинск. в., Н. С. 1 уч. Барнаульск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 13 окт. 923

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