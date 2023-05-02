Триумеровский Валентин Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Триумеровский
- Имя
- Валентин
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12023. ТРИУМЕРОВСКИЙ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ, 19 л. В. Т. Черноморск. фл. и войск Крыма. Ст. 205а, лиш. св. 2 г. 3 м. и пор. пр. 2 г. П. В. 3. с. 10/ѴІ—24.
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