Богуславский Лаврентий Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богуславский
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130157. БОГУСЛАВСКІЙ, ЛАВРЕНТІЙ Войцѣховъ. К. Лодзин. у., гм. Радогощъ, пос. Балуты, 30 л., рд. Ласк. у., въ гм. и д. Бучекъ; — М. С. 4 уч. г. Лодзи 16 Сент. 909, 1 п. 12, 2 п. 174, 1, 3 и 7 п. 175 и 176 М., тюр. 5 м. Исп. 2 Окт. 909. | 909 2305 170 М. | 99 46190 169 М. | 908 15107 169 М.
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