Стрижевский Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стрижевский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 620
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17418. СТРИЖЕВСКІЙ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Казани, 17 л.; — Казан. С. П., 54, 3 п. 57 и 1 п. 130 Уг. У., крѣп. 8 м. Исп. 15 Марта 908. | 908 26366 129 Уг. У., гдѣ знач. мщ. г. Лаишева.
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