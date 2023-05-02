Кумгурцев Иван Антипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кумгурцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антипович
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7584. КУМГУРЦЕВ ИВАН АНТИПОВИЧ, 39 л., г. Барнаула. Н. С. 5 уч. г. Барнаула. Ст. ст. 114 ч. 1 и 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 июня 923.
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