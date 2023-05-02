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Парницкий Альфред Августович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парницкий
Имя
Альфред
Отчество
Августович
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7466. ПАРНИЦКИй АЛЬФРЕД АВГУСТОВИЧ, 48 л., Германск. П., Туркестанск. отделен. Верхсуда РСФСР Ст. ст. 70, 110, 114 ч. 2, 134, лиш. св. 6 л. 4 м. 5 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 мая 923.

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