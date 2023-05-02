Парницкий Альфред Августович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парницкий
- Имя
- Альфред
- Отчество
- Августович
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7466. ПАРНИЦКИй АЛЬФРЕД АВГУСТОВИЧ, 48 л., Германск. П., Туркестанск. отделен. Верхсуда РСФСР Ст. ст. 70, 110, 114 ч. 2, 134, лиш. св. 6 л. 4 м. 5 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 мая 923.
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