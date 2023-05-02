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Данилов Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
25 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
2437. ДАНИЛОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 43 л., Череповецк. у., Абакановск. в., д. Ждановской. Н. С. 1 уч. Череповецк. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 25/ІІ-24.

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