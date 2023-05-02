Буслаев Василий Платонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буслаев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Платонов
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130461. бУСЛАЕВЪ, ВАСИЛІЙ ПЛАТОНОВЪ. К. Каширск. у., Козловск. в., с. Тюнижей, 35 л.; — Москов. Ст. М. С. Рогожск. уч. 18 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Сент. 909.
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