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Чернышев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
7994. ЧЕРНЫШЕВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 33 л., Гр. Богородск. у.,; Н. С. 7 отд. Богородск. у., Кража, лиш. св. 1½ г., Исп. 6 мая 919.

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