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Семенов Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 315
Источник
Скан
Оригинальная запись
11662. Семенов Федор Иванович, 20 л., Сибирск. кр., Канск. окр., Ачинск. р., д. Нагорной. Н. С. 12 уч. Канск. окр. Ст. 2 ч. 74, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24 апр. 926.

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