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Овсянникова Анна Герасимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овсянникова
Имя
Анна
Отчество
Герасимовна
Дата исполнения приговора
30 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7122. ОВСЯННИКОВА АННА ГЕРАСИМОВНА,67 л., Ливенск. у., Зубцовск. в., д. Овсянниковой. Н. С. 8 уч. г. Ростова н/Д. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 30 мая 923.

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