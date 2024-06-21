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Антохов Дмитрий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антохов
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129577. антоховъ, Дмитрій михайловъ (онъ же Хлѣборобъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Каменецк. у., Лянскорунск. в., с. Марьяновки, 32 л.; — К.-Подольск. О. С. 10 Сент. 909, 2 ч. 567 У., 173 и 2 п. 175 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909. | 903 18249 1647 У.

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