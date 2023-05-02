Грабовская Марианна Станиславова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабовская
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Станиславова
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46238. ГРАБОВСКАЯ, МАРІАННА СТАНИславова. Мщ. г. Шавлей, 25 л., рд. въ м. Жагорахъ, Шавельск. у.; — Г, С. 1 уч. г. Шавлей, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Мая 905.
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