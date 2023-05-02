Шаврук Емельян Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаврук
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 03 март ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36762. ШАВРУКЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Бобруйск. у., Горбацевичск. в., д. Богушевки, 32 л.; — Вилен. С. П. (во 2 р.), 121, 133, 134, 135 и 1 ч. 312 у. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 3 Марта 945. | 904 19353 172 М.
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