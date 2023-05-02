Бараев Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бараев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1444. Бараев Иван Степанович, 29 л., Череповецк. у., Ковжск. в., д. Кошкино. Н. С. 1 уч. Тихвинск. у. Ст. 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24 янв. 926.
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