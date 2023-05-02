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Шухмин Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шухмин
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 389
Источник
Скан
Оригинальная запись
13323. ШУХМИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 39 л., Коротоякск. у., Воронежск. в. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 105, 108, 114а, 116, 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/ІХ—24.

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