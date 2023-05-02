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Расинский Ицка Борухович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Расинский
Имя
Ицка
Отчество
Борухович
Дата исполнения приговора
14 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8135. РАСИНСКИЙ ИЦКА БОРУХОВИЧ, 35 л., Климовичск. у., Забелышинск в. и с. Гомельск. Губсуд. Ст. 180-а, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 мая 923.

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