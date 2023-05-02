Эрдман Фридрих Фридрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭрдман Фридрих Фридрихович

Эрдман Фридрих Фридрихович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эрдман
Имя
Фридрих
Отчество
Фридрихович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
30704. ЭРДМАН, ФРИДРИХ ФРИДРИХОВИЧ, 28 л. Гр. Голо-Карамышск. у., Ременниковск. в., с. Купцова; — Н. С. 7 уч. Голо-Карамышск. у. Кража, лиш. св. 15 л., по амн. нак. замен. пр. р. 3 г. Исп. 24 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.