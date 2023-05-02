Кислицын Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кислицын
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4313. КИСЛИЦЫН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Котельничск. у., Шембетск. в., д. Кормичи. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. Ст. 114а, 205б, 1 ч. 206. лит св. 2 г. П. В. З. С.. 20/ІІІ—24.
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